Rus Su-27 jetinden Baltık Denizi’nde iki Amerikan bombardıman uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nin hava sahasında Rusya’nın sınırlarına yaklaşan iki Amerikan bombardıman uçağına Su-27 avcı uçağı ile önleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “3 Mart tarihinde Rusya hava sahası kontrol araçları tarafından, Baltık Denizi’nin tarafsız hava sahasında Rusya Federasyonu’nun sınırlarına yaklaşan iki hava hedefi tespit edildi. Hedeflerin tanımlanması ve Rusya Federasyonu sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla Batı Askeri Bölge hava savunma kuvvetlerine ait bir Su-27 avcı uçağı havaya kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

Su-27 avcı uçağının mürettebatının hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B tipi stratejik bombardıman uçağı olarak belirlediği ve onlara Baltık Denizi üzerinde eşlik ettiği kaydedilen açıklamada, yabancı uçakların Rusya’nın sınırını ihlal etmelerine izin verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, “Yabancı askeri uçakların Rusya Federasyonu sınırından rotasını çevirmesinin ardından Rus avcı uçağı, kendi üssüne olaysız bir şekilde döndü” denildi.

Uçuşun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak gerçekleştiğinin altı çizildi.