Zaharova: Kendi sorunlarına gözlerini kapatan Batı, Rusya'daki sistematik olmayan muhalefeti destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kendi içindeki sorunlara gözlerini kapatan Batı’nın, Rusya’daki sistematik olmayan muhalefete yönelik büyük çapta bir destek sunduğunu ifade etti.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Maalesef çoğu AB ülkesi birçok meselede prensiplere bağlılık konusunda sahte bir tutum sergiliyor. Rusya ile ilişkiler, ABD’nin baskısı altında kendi prensiplerine bağlı kalmanın imkansızlığı, insan haklarıyla ilgili konularda da bu böyle. Sistematik olmayan muhalefeti hem siyasal hem bilgisel bağlamda desteklemek için ellerindeki tüm argüman ve imkanlarını kullanıyorlar. Görüyorsunuz, bir saldırı gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

AB'nin kendi sorunlarına gözlerini kapattığını belirten Zaharova, “Kendi içlerindeki sorunlar çok daha çetrefil sorunlar. Fransa’daki Sarı Yelekler, (Wikileaks’in kurucusu Julian) Assange ile ilgili mesele… Bu sadece İngiltere ve ABD’nin değil, Avrupa’nın sorunu. Bu AB için uzun süredir bir sorun. Assange İngiltere topraklarındayken psikolojik baskı ve şantaja maruza kaldı. Fakat bunu görmüyorlar, görmek istemiyorlar” dedi.

Zaharova, yurtdışından desteklenen ve kendi ülkesinin çıkarlarına aykırı politikalar güdenlerin ‘liberal demokrat’ değil, ‘etki ajanları’ olduğunu belirtti. Zaharova, “Bunlar tamamen farklı şeyler. Bu kişiler etki ajanları. Ülkemizde başka ülkelerin çıkarlarını güdüyorlar” dedi.

2 Mart’ta ABD ve AB, Rus aktivist Aleksey Navalnıy ile ilgili olarak Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıştı. ABD, 7 üst düzey Rus vatandaşı ile 3 bilimsel kurumu 'kara listeye' alırken, AB de 4 Rus vatandaşına yaptırım getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımların karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.