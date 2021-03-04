FSB: Kaliningrad'da bir enerji tesisine yönelik terör saldırısı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaliningrad Bölgesi'nde enerji tesisine saldırı düzenlemeyi planlayan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını ve bir el yapımı patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden gazetecilere yapılan açıklamada "Zanlı, bu suçu mevcut hükümete nefret saikleriyle planlıyordu. Yerel sakinleri terör faaliyetlerine katılmak üzere yanına çekiyordu" dendi.

Zanlının evinde bir el yapımı patlayıcı (EYP), EYP hazırlama talimatları, patlayıcı maddeleri sentezleme bileşenleri ele geçirildiğini belirten FSB, Rus yürütme ve yargı makamlarına yönelik rencide edici içeriğe sahip materyaller bulunduğunu ifade etti.

FSB, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ve tutuklanmasıyla ilgili konunun karara bağlanacağını ekledi.