Rusya: AB'ye hazirandan başlayarak 50 milyon doz koronavirüs aşısı tedarik edebiliriz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Sputnik V aşısı için ‘rolling review’ ismi verilen değerlendirme sürecine başladığı açıklamasını yaptı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, iyi bir ilacın kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu ilacın onayına dair daha çabuk karar alınabiliyor.

RDIF Direktörü Dmitriyev bu değerlendirme sürecini takiben aşılarının onaylanması halinde AB sakinlerine gelecek haziran ayından başlayarak 50 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik etmelerinin mümkün olacağını belirtti.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.