Sri Lanka, Sputnik V aşısını onaylayan 43. ülke oldu

Sri Lanka’da İlaç Üretimi, Sevkiyatı ve Düzenleme Bakanı Chayya Jayasumana’nın açıklamasına göre, Sputnik V aşısının acil kullanımına izin verildi.

Jayasumana, Gamaleya Araştırma Merkezi’nden aşı talep ettiklerini ve kendilerine verilecek miktarla ilgili teyit beklediklerini söyledi.

Sri Lanka’da Pfizer, Moderna, Janssen ve AstraZeneca aşılarına daha önce onay verilmişti. Kitlesel aşılamanın 29 Ocak’ta başladığı ülkede şimdiye kadar 84 bin 200’den fazla vaka tespit edildi.