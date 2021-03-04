Moskova’da bir ilk: Şehrin ilk kedili ortak ofisi hizmet vermeye başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, evde çalışmak istemeyenlerin gidebileceği bir ortak ofis daha açıldı. Sadovaya-Kudrinskaya sokağındaki bu ortak ofisin farkı, burada sokaklardan kurtarılmış bir dizi kedinin de yaşıyor olması.

Yandex’e göre evlerinde, kafelerde ya da kütüphanelerde çalışmak istemeyen Moskova sakinlerinin gidebilecekleri ortak ofislerden yüzlercesini bulmak mümkün. Fakat kedileri de barındıran bir ortak ofis şimdiye dek açılmamış.

Sadovaya-Kudrinskaya sokağında yeni açılan Kotoburo da bu nedenle türünün ilk örneği. Ortak ofisin ismi, Rusça kedi anlamına gelen ‘kot’ ve ofis manasındaki ‘buro’ kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş.

Find your future soulmate @ Cat Coworking #Moscow



Follow us on Telegram https://t.co/KywEoFgfNA pic.twitter.com/PcoH9ObpH3 — RT (@RT_com) March 4, 2021

Hepsi kötü koşullardan kurtarılmış sahipsiz kediler

Kedili ortak ofis Kotoburo’nun müdürü Yekaterina Dmitriyeva burada bulunan birbirinden farklı renk ve karakterlerdeki kedilerin kaderininse birbirinin aynı olduğunu söylüyor. Ofisteki kedilerin hepsi sahibi tarafından terkedilmiş ya da yıkılmakta olan binalar gibi kötü koşullardan kurtarılmış.

Dmitriyeva, şehirdeki hayvanların korunması için kurulmuş bir dernek ile işbirliği içinde olduklarını belirtiyor ve dernek aracılığı ile kurtarılan kedilerden bir kısmının ortak ofiste yaşamaları için korumaya alındığını ekliyor.

Kedilerin çevredeki binalara kaçmaması için özel kapı ve pencerelerle tasarlanmış ofiste hayvanların konforu için yumuşak yataklar ve yüksek raflar gibi birçok detay da düşünülmüş.

Sahiplenilmeleri mümkün

Ofis müdürü Dmitriyeva’nın anlattığına göre kedilerin tümü ofise getirilmeden önce veteriner kliniklerinde muayene ediliyor, kısırlaştırılıyor ve aşılanıyor. Gerekmesi halinde bu kliniklerde kedilerin tedavisi de yapılıyor.

Ortak ofiste çalışmaya gelenler bunaldıkları anlarda kedilerle temas kurarak rahatlayabiliyorlar. Bunun yanında, istedikleri takdirde belirli mülakatların ardından kedileri sahiplenebiliyorlar.

Dışarıdan getirilen mamaları vermek yasak

Kotoburo ortak ofisine gelenler giriş ücretini ödemelerinin ardından tüm günlerini burada geçebiliyorlar. Ofiste kahve ve çay gibi içeceklere erişimin yanında buraya dışarıdan yemek siparişi de vermek mümkün. Ancak kedilere dışarıdan getirilen yemeklerin ya da mamaların verilmesi yasak. Nitekim Dmitriyeva, kedilere besinsel ihtiyaçları doğrultusunda onlara uygun olan mamaların verildiğini belirtiyor.