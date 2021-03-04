Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı yüzde 8 arttı

Rusya’da son 24 saat içinde 11 bin 385 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 8.7 daha fazla.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte 11 bin 385 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısında bir önceki güne göre yüzde 8.7 artış kaydedildi. Salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 290 bin 573’e ulaştı.

Ülkede son 24 saat içinde 475 kişi hayatını kaybetti, böylelikle pandemi boyunca ülkede kaydedilen can kaybı sayısı 87 bin 823’e çıktı. Son bir gün içinde 16 bin 123 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 3 milyon 869 bin 857 kişiye yükseldi.

Başkent Moskova, günlük can kaybı (51) ve vaka sayısının (2150) en çok görüldüğü şehir oldu. St.Petersburg ise can kaybı (48) ve vaka sayısında (986) ikinci sırada yer alıyor.

Rusya'da ocak ayında başlayan toplu aşılamalar sürüyor. Ülkede Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V ile Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşıları kullanılıyor. Ayrıca, Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği ve şubat ayı sonunda tescil edilen KoviVak aşısının da dolaşıma sokulması bekleniyor.