Lavrov: İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için geç değil

İngiltere merkezli Russian Mind dergisine konuşan Lavrov, “Nükleer anlaşmayı kurtarmak için henüz fırsat kapısı kapatılmış değil. Tek ön koşulu, 2015 tarihli kapsamlı anlaşmanın, bu anlaşmayı geliştiren ve imzalayan tüm ülkeler tarafından tam ve tutarlı biçimde uygulanması. Bu amaca ulaşılması için Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın tüm katılımcılarıyla yakın işbirliği içindeyiz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın, mevcut durumdan çıkmak amacıyla olası çözümler geliştirmek için Avrupalı ortaklarla sürekli temas halinde olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat her şey bize veya eylem planının Avrupalı katılımcılarına bağlı değil. Joe Biden idaresinin nükleer anlaşmayla ilgili konumu da prensip öneme sahip. Görüşümüze göre, İran ve nükleer programı ile ilgili engellerin kalkmasına, ABD’nin Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na geri dönme niyetinin ciddi olduğu sinyalini verecek adımlar yardımcı olur”.

Mevcut gidişatı en yakın zamanda iyiye döndürme ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı yerine getirme sürecini yeniden ilk kararlaştırılan çerçeve içine sokma umudunu dile getiren Lavrov, “Üstelik Tahran, kaybedilen çıkar dengesi eski haline getirilir getirilmez eylem planının dondurduğu tüm hükümlerini yeniden uygulamaya hazır olduğunu defalarca dile getirmişti. Biz de bu yönde anlaşmaya varılmasına her türlü yardımcı olmaya hazırız” dedi.