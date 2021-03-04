Putin: Protestocular, çocukları araç olarak kullanıyor

Rusya’da bir yardımlaşma organizasyonu olan 'Mı vmeste' (Birlikteyiz)' etkinliğinde konuşan Putin, internette belirli kısıtlamaların getirilmesi konusunun uzun süredir tartışıldığını hatırlatarak, “İnternet hayatın tüm alanlarına nüfuz etmiş durumda ve sadece temel yasalara, resmi yasal kurallara değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun ahlaki yasalarına da uymak zorunda, aksi takdirde bu toplum içeriden çökecek” dedi.

'Birileri, bencil hedeflerine ulaşmak için bunu yapıyor'

Putin, protestocuların çocukları araç olarak kullandıklarını belirterek, “Polisle kavga etmek, holiganlık yapmak için çocukları sokaklara çekerek, öne sürerek arkalarına saklanmak. Nedir bu? Çocukların bir nesne olarak kullanılmasıdır, çocukların birilerinin bencil hedeflerine ulaşması için bir araç olarak kullanılmasıdır, çocukların her zaman bir gelir kaynağı olarak kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.

'Karşılarında polisi gördüklerinde altlarına kaçırıyorlar'

İnternet aracılığıyla çocuklar ve gençleri intihara sürükleme girişimlerinden de para kazanılmaya çalışıldığına vurgu yapan Putin, “Bundan da para kazanma imkanı buluyorlar. Polis bu canavarlara ulaştığında, bunların tamamen başka insanlar olduklarını görürsünüz. Bir genç kız veya erkeğin çatıdan atlamasına yol açan konseptler oluşturan ve internetin başında çok havalı, ‘rambo’ olan bu tipler, karşılarında polisi gördüklerinde kelimenin tam anlamıyla altlarına kaçırıyorlar” diye konuştu.

'Kimsenin bunu yapmasına izin vermeyiz'

Putin, gençlere hayatta başarılı olmaları için gelişme fırsatı verilmesi ve internette olumlu içeriklerle uğraşmalarının sağlanmasının gerektiğini belirterek, “Kimsenin bunu yapmasına izin veremeyiz. Ülkenin geleceği için tehlikenin anlaşılması ve vatandaşlarımızın ezici çoğunluğunun bu anlayışa sahip olmalarını istiyorum. Çünkü bu olmazsa bizi içeriden sarsacaklar” dedi.