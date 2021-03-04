Rus senatör Dolgov: Yurt dışında Rus aşılarını eleştirenler, onları 'el altından' almaya çalışıyor

Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Dolgov, yurt dışında Rus koronavirüs aşılarını eleştirenlerin bu aşılara kendileri ve aileleri için 'el altından' ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Rus eczacılık sektörünün geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı yuvarlak masa toplantısında bazı uzmanlar, yurtdışında Rus aşılarını itibarsızlaştırmak için girişimler olduğuna dikkat çekti.

Bu konu hakkındaki görüşlerini paylaşan Dolgov, Rus aşılarını itibarsızlaştırmaya yönelik kampanyanın yüzde 95'inin siyasi motifli ve sadece yüzde 5'inin standartlara uygunlukla ilgili olduğunu vurguladı.

Rus aşılarını eleştiren bu aşılara 'el altından' sahip olmak için girişimde bulunduğunu kaydeden Dolgov, bunun siyasi bir kampanya niteliği taşıdığının ve Rusya'nın buna kesinlikle hazır olduğunun altını çizdi.