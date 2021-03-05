Rus Dışişleri'nden Almanya'ya: Rus gazeteciler için normal çalışma koşullarını sağlayın

Bazı Alman bankalarının Russia Today (RT) ve onun video servisi Ruptly ile çalışmayı reddettiklerine dair haberleri değerlendiren Zaharova, Alman hükümetine Rus gazeteciler için elverişli çalışma koşulları sağlama çağrısı yaptı.

Zaharova, "Yabancı ortaklarımızın, özellikle de Rus kuruluşları olmak üzere medyaya karşı bu kadar açık bir düşmanca tavır izlemesi kabul edilemez. Onlar, yurtdışında yasal mesleki faaliyetlerini yürütüyor. Rus haber ajanslarının hesaplarının kapatılmasına ilişkin adımları, gazetecilere yönelik siyasi baskı unsuru ve Almanya'nın ifade özgürlüğünü ve medyayı sağlama yükümlülüklerinin açık bir ihlali olarak görüyoruz" dedi.

'Alman medya kuruluşlarına karşı sert misilleme önlemleri almak zorunda kalırız'

Söz konusu eylemler için 'kurumsal teamüllere' atıf yapılmasını ciddiye almayacaklarını, zira bunun gerçek olmadığını belirten Zaharova, "Berlin'i, bu medya şirketlerinin normal işleyişini sağlamaya, medyanın işleyişini engelleyen her türlü kısıtlayıcı önlemi iptal etmeye tüm ciddiyetimizle çağırıyoruz. Aksi takdirde Rusya'da faaliyet gösteren Alman medyasına karşı sert misilleme önlemleri almak zorunda kalacağız" uyarısında bulundu.