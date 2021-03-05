Zaharova'dan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Kırım hakkındaki açıklamasına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Kırım'ın Rusya'ya katılmasının yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamasının, Berlin'in Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı’nda dürüst bir aracı olarak hareket etme konusundaki isteksizliğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, şubat ayı sonlarında Kırım'ın Rusya'ya katılmasının yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Kırım'daki insan hakları durumuyla ilgili endişelerini dile getirmiş ancak hak ihlalleriyle ilgili herhangi bir kanıt sunmamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle bir çizgi, organizasyonda bir bölünmeye yol açar, Avrupa Konseyi'ndeki genel atmosferi olumsuz yönde etkiler, bu yılın mayıs ayında Berlin'de yapılacak olan Bakanlar Komitesi'nin toplantısının hazırlanmasını zorlaştırır" dedi.

Maas'a, Kırım halkının seçimine saygı göstermesi ve bir yandan Kırımlıları yaptırımlarla cezalandırırken diğer yandan yarımadayla ilgili asılsız hikayeler anlatmayı bırakması çağrısı yapan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar nihaidir ve yeniden gözden geçirmeye tabi değildir. Eski bir adalet bakanı olarak Sayın Maas'ın Ukrayna'nın başlattığı çatışmayla ilgili olarak BM İnsan Hakları Konseyi'nin 14 Ocak 2021 tarihli ara kararını bu şekilde yorumlaması şaşırtıcıdır. Bildindiği gibi mahkeme, bu kararda sadece davayı esasa göre değerlendirme yetkisine sahip olduğunu belirtmiş ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine ileri sürdüğü suçlamaların kanıtlanmadığı sonucuna varmıştır."

Kasım 2020'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını devralan Almanya'nın Kırım, Abhazya, Güney Osetya, Transdinyester, Donbass'taki durum ve Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaları da kapsayan dönem başkanlığı programının sunumu Maas tarafından yapılmıştı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sunumu 'kaba, yer yer rusofobik ve diplomatik olmayan' diye yorumlamıştı.