Sputnik Light aşısının ikinci aşama klinik testleri tamamlandı

Gazetecilere konuşan Muraşko’ya göre, Sputnik Light aşısının klinik testlerinin ikinci aşaması tamamlandı.

Muraşko, “Sonuçlar şu an uzman değerlendirmesine gönderildi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurtdışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.