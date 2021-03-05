Rusya, SSCB’den sonraki ilk Venüs görevine hazırlanıyor: Roscosmos Venera-D yörünge istasyonunun tasarımına başladı

Rus basınına konuşan Uzay Araştırmaları Enstitüsü Bilim Direktörü Lev Zelenıy, her şey planlandığı gibi giderse uzay aracının ilk olarak 2029’da fırlatılacağını ifade etti. Zelenıy, “Projenin teknik tasarımı başladı” dedi.

Rusya’nın Venüs programında en az 3 ayrı görev planlanıyor. Bunlardan ilki Venera-D olacak. Yörünge istasyonu gezegenin yüzeyini, atmosferini, iç yapısını ve gezegeni çevreleyen plazmasını inceleyecek.

Bunun ardından 2031 ve 2034’te iki yolculuk planlanıyor. Son yolculuk sırasında gezegenin atmosferinden numuneler ve belki de toprak getirecek.

Başta NASA ile işbirliği yapılmak istense de, Roscosmos eylül ayında Venüs görevinin ‘geniş çapta uluslararası işbirliğine başvurulmadan, ulusal bir proje’ olarak yürütüleceğini bildirmişti.

Moskova Venüs üzerinde en son Sovyetler Birliği döneminde araştırmalar gerçekleştirmişti. Bu görev sırasında Venus-7 insansız aracı, gezegenin yüzeyine yumuşak iniş yapan ve Dünya’ya veri aktaran ilk uzay aracı olmuştu.