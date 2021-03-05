Rusya Komünist Partisi, Stalin'i 68. ölüm yıldönümünde Kremlin'in yanındaki mezarında andı

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yönetimi ve destekçileri, Sovyet lider Josef Stalin'in 68. ölüm yıldönümünde Kremlin'in yanı başındaki mezarına çelenk ve çiçekler bıraktı.

Stalin ölümünün 68. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılırken KPRF lideri Gennadiy Zyuganov, partinin vekilleri, KPRF Gençlik Hareketi aktivistleri ve temsilcileri Sovyet liderin Kremlin duvarı yanındaki mezarında toplandı.

Sovyet liderin mezarına çelenk ve çiçek bırakıldıktan sonra bir konuşma yapan Zyuganov, "Lenin-Stalin modernizasyonu deneyimi, ülke yönetimi tarafından kullanılmalı. Bu, Rusya'nın karşı karşıya olduğu meydan okumalarla mücadele etme imkanı sunar" dedi.

© Sputnik Toplumda dayanışmayı sağlamak ve günümüzde yaşanan sistem krizinden çıkmak için Stalin yönetiminden ve Lenin-Stalin modernizasyonunda dersler çıkarmanın çok faydalı olacağını kaydeden Zyuganov, bunun ülkeyi geliştirme konusunda devlet başkanı ve başbakan için bir örnek olduğunu belirtti.

Bu arada Nezavisimaya Gazeta'nın haberine göre Zyuganov, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen 20 Mart'ta yapılacak sokak eylemlerinin zorunlu olduğu konusunda bölgelere bilgi verilmesi için Rusya protesto eylemleri merkezine talimat verdi.

20 Mart'taki eylem Sovyetler Birliği'nin korunması için yapılan referandumun 30. yıl dönümü anısına düzenlenecek.

KPRF daha önce Vatan Savunucuları Günü olan 23 Şubat’ta mitingler yapmayı planlamıştı, ancak yetkililer yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında eylemlere izin vermemişti.