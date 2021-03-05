'ABD ve İngiltere’nin Rusya'ya ek yaptırımlar görüşüyor'

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden’in 'acil adım' olarak Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırım uygulama olasılığını değerlendirebileceğini bildirdi.

ABD liderinin bu adımı, Rusya’nın 'kimyasal silah kullanma yasağını bir kez daha ihlal etmesi' durumunda atacağı kaydedilirken haberde, muhtemelen ABD’nin bunu Avrupa ile işbirliği içinde yapacağı ifade edildi.

Kaynaklar, başka bir tedbir olarak da 'Rus oligarşilere' karşı yaptırım uygulama olasılığının değerlendirildiğini söyledi. Bunun için, ABD yönetimine göre insan hakları veya yolsuzluğa karışan kişilere karşı yaptırım uygulamayı öngören ‘Magnitskiy Yasasına’ başvurulabileceği kaydedildi.

Rusya’ya yönelik ‘kimyasal silah’ suçlamaları

Rusya, başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı ülkeleri tarafından muhaliflere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanıyor. 2018’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmiş, Londra bu olaydan Moskova’yı sorumlu tutmuştu. Geçen yıl da Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın kimyasal maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Rusya yönetimi, Skripaller ve Navalnıy ile ilgili tüm suçlamaları reddediyor.

Magnitskiy Yasası

ABD ve müttefikleri, 2009’da Rusya'da cezaevindeyken hayatını kaybeden Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy’in ölümünde Moskova’yı gerekli tedbirleri almamakla suçlamıştı. 2016’da ABD Kongresi, insan haklarını ihlal eden ülkelerdeki kişi ve kurumlara yaptırım uygulamaya imkan sunan Küresel Magnitskiy Yasası’nı kabul etmişti. Washington, dünya çapındaki insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklar nedeniyle bu yasa kapsamında kişi ve kurumlara yaptırım uygulayabiliyor.