'Rusya’da EpiVakKorona aşısı mart ayının ikinci yarısında toplu kullanıma girecek'

Rusya’daki Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği EpiVakKorona aşısının mart ayının ikinci yarısından itibaren toplu aşılama için kulanıma sokulacağı bildirildi.

Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, EpiVakKorona aşısının mart ayının ikinci yarısından itibaren toplu aşılama için kulanıma sokulacağını duyurdu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Maksutov, “Vatandaşlarımız mart ayının ikinci yarısından itibaren EpiVakKorona aşısı ile aşılanabilecek. Aşı, bağışıklık sistemini aşırı zorlamadan ve koruma sağlamayan gereksiz antikorlar oluşturmadan sadece kilit antikorlar oluşturuyor” dedi.

Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), araştırmaların EpiVakKorona aşısının 60 yaşın üzerindeki kişiler için güvenli olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı 13 Ekim 2020'de tescil edildi. Tescil sonrası klinik denemelerin tamamlanmasının ardından 3 bin gönüllünün katılımıyla başlatılan ek araştırmalar sürüyor. Aşının uygulanmasına ilişkin önemli bir yan etkinin görülmediği belirtildi.

Rusya’da şu ana kadar Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V, Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak aşısı olmak üzere tescil edilmiş üç aşı türü bulunuyor. Başta Federal Biyomedikal Ajansı olmak üzere başka merkezlerin de aşılarla ilgili araştırmaları sürüyor.