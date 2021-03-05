Rusya ve Belarus, askerlerin eğitimi için ortak merkezler kuracak

Rusya ve Belarus savunma bakanları Sergey Şoygu ve Viktor Hrenin, Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında askerlerin ortaklaşa eğitimi için üç eğitim merkezi kurulması üzerinde anlaştı. Merkezlerden ikisi Rusya'da, biri Belarus’ta olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Şoygu ve Hrenin, bugün gerçekleştirdikleri görüşmede ortak askeri eğitim merkezleri kurulması konusunda anlaştı.

Merkezlerden ikisi Rusya’nın Nijnıygorod ve Kaliningrad bölgelerinde, biri Belarus’un Grodno bölgesinde yer alacak.

Merkezlerde iki ülkenin askerleri ortaklaşa eğitilecek.

Şoygu ve Hrenin, görüşmede ayrıca 2021 yılında askeri işbirliğine yönelik ortak etkinlik planlarını ele aldı. Bu faaliyetler arasında öncelikle ‘Zapad-2021’ stratejik tatbikatı yer alıyor. Görüşmede masaya yatırılan en önemli konulardan biri ise iki ülke arasında mevcut olan ortak savunma sisteminin işleyişi oldu.