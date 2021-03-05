Kremlin: ABD’nin Rusya’nın devlet borcuna yaptırım uygulaması fikri çılgınca

Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik kimyasal silah kullanım suçlamaları bağlamında, ABD’nin bazı Rus girişimcilerine ve Rusya’nın devlet borcuna yönelik yaptırım getirebileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.

“Henüz kimse Rus işadamlarına karşı yaptırım uygulamadı ve biz elbette umuyoruz ki, bu tür çılgınca dürtüler sadece basın sayfalarında kalır ve ABD’nin resmi kurumlarında zemin bulmaz” ifadesini kullandı.

Peskov, Washington’un olası yaptırımına karşı ABD’li işadamlarına yaptırım uygulama kararının alınma olasılığıyla ilgili soruya, “Bu noktada, varsayımsal akıl yürütmek doğru değil. Gelin bekleyip olayların nasıl gelişeceğine bakalım” dedi.