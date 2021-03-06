Rusya'nın Habarovsk bölgesinde petrol taşıyan tren raydan çıktı: 10 vagon devrildi

Habarovsk Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Dalnevostoçnaya–Forel' kavşak istasyonunda, petrol dolu 18 vagonluk bir trenin raydan çıktığı ifade edildi

Her birinde 61 ilâ 67 ton petrol 10 vagon devrildi. Olayda ölen ya da yaralananların olmadığı aktarıldı.