Rusya’da 11 bin 22 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya’da son bir gün içinde tespit edilen 11 bin 22 yeni koronavirüs vakası ile beraber ülkede şimdiye dek görülmüş toplam vaka sayısı 4 milyon 312 bin 181’e yükseldi.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son 24 saat içinde bin 820’si başkentte olmak üzere 11 bin 22 yeni vaka görüldü.

Bu, pandeminin başından beri ülkede 4 milyon 312 bin 181 vaka kaydedildiği anlamına geliyor.

Bunun yanında kriz merkezinin yetkililerine göre ülkede son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 441 kişinin hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 88 bin 726’ya yükseldi.

Rusya’da ocak ayından beri yaygın aşılama programı devam ediyor. Program kapsamında şimdilik, ülkenin tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V kullanılıyor.

Sputnik V dışında, Rusya’da iki aşı daha onaylanmış durumda. Söz konusu aşılar Epivakkorona ile Kovivak’ın da, üretim kapasiteleri beklenen düzeye çıktığında mart ayı içinde yaygın aşılama programına dahil edilmesi bekleniyor.