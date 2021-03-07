Rus Büyükelçi, İran'ın dini lideri Hamaney’e Putin’den mesaj iletti

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan’ın İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e verilmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir mesaj ilettiği öğrenildi.

Tahran’daki Rusya Büyükelçiliği’nin basın ataşesi Maksim Suslov’un Rus basınına yaptığı açıklamaya göre Cagaryan, Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti ile yaptığı görüşme sırasında İran’ın dini liderine verilmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir mesaj iletti.

Suslov, “Rusya Federasyonu Büyükelçisi, İran’ın dini liderinin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti’yle görüşmek için davet aldı. Bugün yapılan görüşme sırasında kendisi, İran’ın ruhani liderine verilmek üzere Rusya Devlet Başkanı’nın mesajını iletti” diye konuştu.

Rus diplomat, ‘mesajın Rusya-İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası sorunlara da adandığını’ sözlerine ekledi.