Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: Yeni vaka sayısı 10 bin 595

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 595 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 322 bin 776’ya ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 10 bin 595 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 322 bin 776’ya ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 11.6’sında (1.228 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Yeni vakaların en fazla başkent Moskova’da (1.534), St. Petersburg’da (968) ve Moskova bölgesinde (773) saptandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 368 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 89 bin 94’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 11 bin 576 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 3 milyon 911 bin 924’e ulaştığı vurguladı.

Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranının yüzde 90.5 olduğu ifade edildi.