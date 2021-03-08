Rusya, Facebook’tan Rus medya kuruluşlarının haberlerine erişimin açılmasını istedi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook'tan birkaç Rus medya kuruluşunun hesaplarında yayınlanan bir dizi habere erişimin yeniden sağlamasını talep etti.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamaya göre denetleyici kurum, Facebook'tan birkaç Rus medya kuruluşunun hesaplarında yayınlanan bir dizi habere erişimin yeniden sağlamasını talep etti.

Açıklamadan, sosyal paylaşım ağının Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) bildirisine atıfla yazılan, Ukraynalı neo-Nazi grubu MKU destekçilerinin Şubat ortalarında gözaltına alınmasıyla ilgili bazı makalelere erişimi engellediği anlaşılıyor.

Roskomnadzor, Facebook yönetimine yolladığı mektupta, sosyal ağın eylemlerinin ‘bilginin özgürce yayılması, bilgiye engelsiz bir şekilde erişilmesi ile ilgili temel ilkeleri ihlal ettiği ve bir sansür eylemi olduğu’ vurgulandı.

Denetleyici kurum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat’ta medyaya yönelik sansür de dahil olmak üzere Rusların İnternetteki haklarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak para cezalarına ilişkin yasayı imzaladığını da hatırlattı.

Rossiya Segodnya: Facebook tarafından uygulanan bir sansür eylemi

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Facebook’un eylemlerinin bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti ve Radyo Sputnik’in hesaplarını da etkilediğini belirtti.

Açıklamada, “Güvenilir resmi kaynaklara dayalı içeriğimizi engellemek, Facebook tarafından uygulanan bir sansür eylemidir. Yaşananlar, ancak vatandaşların bilgiye özgürce erişim hakkına bir saygısızlık olarak değerlendirilebilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca (internetin Rusya segmenti olan) Runet'teki içeriğin Ukrayna ve Baltık ülkelerinden ‘kasıtlı olarak Rus medyasına karşı siyasi önyargısı olan’ örgütler ve moderatörler tarafından değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.