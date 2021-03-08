Putin, 8 Mart mesajında kadın sağlık çalışanlarını ayrıca tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara hitaben bir tebrik mesajı yayınladı. Rusya lideri, koronavirüs pandemisindeki mücadeleleri nedeniyle kadın sağlık çalışanlarını ayrıca tebrik etti.

Rusya lideri mesajında, “8 Mart, hem baharın gelişini sembolize ediyor hem de kadınların yaşamlarımızda ne denli önemli birer rol oynadıklarını gösteriyor” dedi.

Putin’in Kremlin’in sitesinde yayınlanan 8 Mart mesajı şöyle devam etti:

"Bu dünyaya uyum, şefkat, güzellik ve en güçlü, en saf duygu olan anne sevgisini getiriyorsunuz. Hiç durmadan kendinizi çocuklarınıza, onların gelişimine veriyorsunuz, onlar için endişeleniyor, başarıları ile gurur duyup seviniyorsunuz. Bunun yanında da her yerde her şeyi başarabiliyor birçok alanda en yüksek noktalara erişiyorsunuz."

Rusya Devlet Başkanı mesajında, bu sene koronavirüs pandemisi nedeniyle kadın sağlık çalışanlarını da ayrıca kutlamak istediğini belirtti ve ‘kadın sağlıkçıların çok fedakar ve profesyonel davrandıklarını’ kaydetti.