Rusya’da yeni tip koronavirüs vakası iki gündür 11 binin altında

Rusya’da son bir gün içinde 10 bin 253 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkedeki yeni vaka sayıları iki gündür üst üste 11 binin altında seyrediyor.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre, 1 bin 421’i başkentte olmak üzere ülkede son bir gün içinde 10 bin 253 yeni vaka tespit edildi.

Rusya’da şimdiye dek 4 milyon 33 bin 29 vaka görülmüş durumda.

Bunun yanında son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 379 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Toplam can kaybı böylelikle 89 bin 473’e yükseldi.

Rusya’da ocak ayından beri yaygın aşılama programı devam ediyor. Program kapsamında şimdilik, ülkenin tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V kullanılıyor.

Sputnik V dışında, Rusya’da iki aşı daha onaylanmış durumda. Söz konusu aşılar Epivakkorona ile Kovivak’ın da, üretim kapasiteleri beklenen düzeye çıktığında mart ayı içinde yaygın aşılama programına dahil edilmesi bekleniyor.