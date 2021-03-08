Zaharova: Batılı internet şirketleri Rusya kanunlarını hiçe sayıyor, bu kabul edilemez

Batılı internet şirketlerinin Rusya kanunlarını hiçe sayarak sıklıkla hukuki çerçevenin dışında hareket ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Zaharova, önde gelen Batılı internet şirketlerinin uygulamaları hakkında "Bu, son yıllarda, özellikle de 2020 yılında tamamen artan gerçek bir sorun. İnternet, ortak bir alan olarak biliniyordu. Ancak internet devleri olarak adlandırdığınız şirketler, bizim hukukumuzdan, mevzuat tabanımızdan söz edecek olursak, tamamen hukuki çerçeve dışında hareket ediyorlar" dedi.

Söz konusu şirketlerin Rus internet alanında faaliyet yürüttüklerini ancak sıklıkla hiçbir Rus kanununa uymadıklarını kaydeden Zaharova, kanun ve yasaların ihlaline rağmen internet devlerinin kesilen cezaları da görmezden geldiklerinin ve bunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Zaharova'ya göre bu sorun sadece Rusya'yla ilgili değil. Avustralya'da da benzer bir soruna çözüm arandığına dikkat çeken Rus Dışişleri Sözcüsü, "Avustralya, sözde batı ana akımının, kolektif Batı'nın müttefiki, parçası. Ancak Avustralyalı iletişim kurumlarının sosyal medya devleriyle işbirliğinde de sorun var. Yani kolektif Batı, benzer sorunları kendi topraklarında da yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa örneğini vererek bazı özel kişiler ile sivil toplum temsilcilerinin bloklama uygulamaları nedeniyle ABD'li internet platformlarına dava açtıklarını anımsatan Zaharova, ABD'li siyasetçilerin bloklanmasının ise tüm dünyayı şaşırttığını düşündüğünü belirtti ve ekledi: "Zira ABD, bir taraftan özgürlük için neredeyse dua edip bu önemli ilkeye bağlılığıyla ilgili şüpheye yer vermezken diğer taraftan ABD başkanı ve sosyal medya hesapları bloke edildi. Bunun eşi benzeri yok."

Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın ülkesine döndükten sonra gözaltına alınması nedeniyle ilki 23 Ocak'ta düzenlenen protesto gösterilerinin organizasyonu sırasında Batılı internet şirketlerinin destek sunduğu belirtilmişti. Çocukların sokağa davet edildiği mesajlara kısıtlama getirilmemesi çok büyük tepki toplamıştı.

Zaharova, o dönemde yaptığı açıklamada sosyal ağların çalışmasını sağlayan ABD'li internet devlerinin protestolar sırasında büyük bir çalışma yürüttüğünü kaydederek "ABD'li şirketlerin eylemleri, olası tepki açısından inceleniyor. Bu tepki sadece açıklama şeklinde olmayacak, somut eylemler gerekiyor" diye konuşmuştu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki'ye çocukların 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrıldığı mesajları silmedikleri gerekçesiyle para cezası vermişti.