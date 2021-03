Peskov: Rus istihbaratının Batı'da geliştirilen koronavirüs aşıları aleyhinde makale yayınlattığı iddiası saçmalık

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dün ABD Dışişleri'nden ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington'un Rus istihbarat servislerinin talimatıyla üç online makale yayınlandığını ve bunların amacının Pfizer ve Moderna aşılarını itibarsızlaştırmak olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri yetkisi, "Yayınlar, hem Pfizer hem de Moderna aşılarının yanı sıra uluslararası örgütler, askeri çatışmalar, protestolar ve fayda sağlayabilecekleri herhangi ayrılık yaratıcı konu hakkında pek çok dezenformasyon yaydı" dedi.

'Rus istihbaratının ilgisi yok'

Washington'un iddiasını yine WSJ'ye değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu saçmalık. Rus istihbarat servislerinin, aşıların eleştirilmesiyle bir ilgisi yok" dedi.

'Aklımızı yitirirdik'

"Eğer Sputnik V'yle ilgili her yayını ABD istihbarat servislerinin faaliyetlerinin bir sonucu olarak görseydik, aklımızı yitirirdik" diye devam eden Peskov, Sputnik V'yi hedef alan yayınları Anglosakson medya kuruluşlarında her gün, her saat gördüklerini vurguladı.