Zaharova: Diplomasinin erkek mesleği olduğu zamanlar geride kaldı

Rus diplomasisinde oldukça uzun bir süredir aralarında büyükelçilerin, konsolosların, daimi temsilcilerin bulunduğu çok sayıda kadının olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’daki kadınların ‘Dışişleri Bakanlığı'nda yer edinmek için artık savaşmalarına gerek olmadığını’ söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle devam etti: “İstatistikler hakkında konuşursak, her yıl neredeyse aynı hatta daha fazla sayıda kadın çalışan, kadın üniversite mezunları işe alınıyor. Bu yüzden bir kez daha şunu söylemek istiyorum: Bu efsaneyi arkamızda bırakalım. Hatta Bilgi ve Basın Departmanımızdan geçebilir ve birçok kadın bölüm başkanını, müdür yardımcılarını ve genç çalışanları görebilirsiniz.”