Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşımızın onaylanmasını Rus ruleti oynamaya benzeten AB yetkilisi özür dilesin

Sputnik V aşısının geliştiricileri Twitter açıklamalarında, “Avrupa İlaç Ajansı temsilcisi Christa Virtumer-Hoche’den, aşımıza doğrudan onay veren AB ülkeleri hakkındaki negatif yorumları nedeniyle kamuoyunun duyacağı biçimde özür dilemesini istiyoruz” dedi.

Açıklamada, “Virtumer-Hoche’den yorumları, aşımızın AB’nin ilaç otoritesi tarafından değerlendirilmesi sürecine siyasi anlamda müdahale edilebileceğine dair ciddi şüphe uyandırıyor” ifadelerine de yer verildi.

Sputnik V aşısının geliştiricileri, önce Avrupa İlaç Ajansı’nın, herhangi başka bir aşı hakkında bu şekilde bir yorum yapılmasına müsaade etmediğini de belirtti. Söz konusu yorumun ajans ve yürüttüğü değerlendirme sürecine güveni de zedelediğini kaydettiler.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021

​Virtumer-Hoche ORF televizyonuna açıklamalarında, AB’nin genel onayı olmadan Avusturya’nın Sputnik V aşısının kullanımına onay verme olasılığına ilişkin soru karşısında, “Bu Rus ruleti oynamakla karşılaştırılabilecek bir durum olurdu” demişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V aşısı için ‘rolling review’ ismi verilen değerlendirme sürecine 4 Mart’ta başladı. Macaristan ile Slovakya ise AB üyesi olmalarına karşın EMA’nın kararını beklemeden Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.