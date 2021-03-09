Rusya’da 5 ay sonra ilk kez günlük koronavirüs vaka sayısı 10 binin altında

Rusya’da son bir gün içinde 9 bin 445 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede günlük vaka sayıları ekim başından beri ilk defa 10 binin altına indi.

Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son 24 saat içinde 9 bin 445 yeni vaka kaydedildi. Rusya’da 3 Ekim 2020’den beri günlük vaka sayıları 10 binin üstünde seyrediyordu. Vaka sayılarındaki günlük artış bu tarihten sonra ilk defa 10 binin altına indi.

Bunun yanında bugünkü artışla beraber ülkede şimdiye dek görülen vakaların sayısı 4 milyon 342 bin 474’e çıktı.

Kriz merkezi yetkilileri son bir gün içinde 336 kişinin koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini de belirtti. Ülkede toplam can kaybı 89 bin 809’a yükselmiş durumda.

Rusya’da ocak ayından beri yaygın aşılama programı devam ediyor. Program kapsamında şimdilik, ülkenin tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V kullanılıyor.

Sputnik V dışında, Rusya’da iki aşı daha onaylanmış durumda. Söz konusu aşılar Epivakkorona ile Kovivak’ın da, üretim kapasiteleri beklenen düzeye çıktığında mart ayı içinde yaygın aşılama programına dahil edilmesi bekleniyor.