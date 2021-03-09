Rusya'dan Facebook, Twitter, TikTok, Google ve Telegram'a dava

Rus basınında yer alan haberlere göre protesto gösterilerine reşit olmayanların çağrıldığı mesajları silmeyerek idari ihlalde bulunan söz konusu internet şirketlerine yönelik 12 idari dava protokolü, Moskova'daki bir sulh mahkemesine teslim edildi.

Rus anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik 2, TikTok'a yönelik 1 ve Facebok, Twitter ve Google'a yönelik 3'er protokol bulunduğu ifade edildi.

Protesto gösterilerine reşit olmayanların çağrıldığı mesajların silinmemesinden doğan idari ihlal nedeniyle haklarında dava açılan şirketlere 800 bin ila 4 milyon ruble (yaklaşık 413 bin TL) para cezası kesilebilir.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Facebook, Twitter ve Google hakkındaki davaların duruşmaları 2 Nisan'da yapılacak.

Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın ülkesine döndükten sonra gözaltına alınması nedeniyle ilki 23 Ocak'ta düzenlenen protesto gösterilerinin organizasyonu sırasında Batılı internet şirketlerinin destek sunduğu belirtilmişti. Çocukların sokağa davet edildiği mesajlara kısıtlama getirilmemesi çok büyük tepki toplamıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki'ye çocukların 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrıldığı mesajları silmedikleri gerekçesiyle para cezası vermişti.

Rusya'da 10 Ocak'ta yürürlüğe giren kanuna göre bu tür ihlalde bulunan tüzel kişilere 800 bin ila 4 milyon ruble para cezası kesilmesi öngörülüyor. İhlalin tekrarlanması halinde para cezası, yıllık cironun onda birine kadar artırılabiliyor.