Rusya, ABD’yi uyardı: Bu düpedüz siber suç kapsamına girer

Teksas merkezli SolarWinds yazılım şirketine düzenlenen bir siber saldırıyı takiben, ABD’nin de Rusya’ya karşı gizli bir siber saldırı hazırlığında olduğunun kaydedildiği New York Times haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.
Peskov soru karşısında, bunun ‘kaygı verici bir bilgi’ olduğunu söyledi ve “Bu, düpedüz uluslararası bir siber suç olur” uyarısını yaptı.
ABD, SolarWinds yazılım şirketine yönelik siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu iddia ediyor. Fakat söz konusu iddia Rus yetkililer tarafından yalanlandı.
Nitekim Kremlin Sözcüsü de söz konusu iddiayı bugün bir kez daha reddetti: “Defalarca söylediğimiz üzere Rusya devletinin bu gibi siber suçlarla hiçbir ilintisi yoktur ve olmamıştır.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)