Karlov'un eşi mahkeme kararını değerlendirdi: Eşimi geri getirmeyecek

2016'da öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova, suikast hakkında yürütülen yargı sürecine ilişkin yorumda bulundu.

Rossiya24 televizyonuna konuşan Karlova, "Süreci takip etmedim, manevi açıdan benim için zordu. Zamanı geri çevirmez ve eşimi geri getirmez. Onunla uzun ve mutlu bir hayat yaşadık ve onun anısını her zaman kalbimde taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Karlova, "O çok iyi bir insandı, herkes ondan çok iyi bahsetti" diye ekledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada karar bugün açıklanmış, Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada, 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.