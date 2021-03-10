Lavrov’dan nükleer anlaşmaya dönülmesi ile ilgili plan geliştirme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) tam olarak canlandırmak için aşırı yüklenmemenin önemli olduğunu belirterek, İran ve ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi için senkronize adımları içeren bir planın geliştirilmesini önerdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus diplomat, İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) tam olarak canlandırmak için aşırı yüklenmemenin önemli olduğunu söyleyerek, İran ve ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi için senkronize adımları içeren bir planın geliştirilmesini önerdi.

Lavrov, “(ABD Başkanı) Joe Biden yönetiminin KOEP’e geri dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz, gerçi söz konusu karar, anladığım kadarıyla ABD’nin kendi içinde bunun nasıl yapılacağına dair bir düşünce süreci olduğu için henüz uygulanmış değil” diye konuştu.

‘KOEP’i güncellenmiş, modernize edilmiş biçimde yeniden canlandırma ihtiyacı olduğunu giderek daha yüksek sesle söyleyenler’ olduğuna dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz şu anda KOEP’i, çok önemli düşünceler ve endişelerle olsa da, tam anlamıyla canlandırmak için aşırı yüklenmemek gerektiğine inanıyoruz. Bu ivedi görevi çözmek için, İranlıların ve ABD'nin aşamalar halinde atması gereken eşzamanlı adımlar planını geliştirmenin gayet mümkün olduğu düşüncesindeyiz.”