Putin: Dekarbonizasyon Rusya'ya zarar vermemeli

Rusya lideri Vladimir Putin, dekarbonizasyonun bir takım çıkarcı ekonomik hedeflere ulaşmak için araç olarak kullanılmaması, Rusya'ya zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov ile yaptığı görüşmede sera gazı emisyonlarının azaltılması anlamına gelen dekarbonizasyon konusuna değindi.

Rus lider, bu işlemin bir takım çıkarcı ekonomik hedeflere ulaşmak için araç olarak kullanılmaması, Rusya'ya zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Putin, “Dekarbonizasyon elbette sadece dünyada değil, bizim için de en önemli faaliyet alanıdır. Ancak bunun bir takım çıkarcı ekonomik hedeflere ya da başka bir takım hedeflere ulaşmak için araç olarak kullanılmaması, ülkemize zarar vermemesi önemli” ifadelerini kullandı.

Rus lider, ‘Şüphesiz bu sürece yalnızca ‘saf bilim insanlarını’ değil, aynı zamanda gerçek hayatta neler olup bittiğini anlayan uygulayıcıları da dahil etmenin gerekli olduğunu’ sözlerine ekledi.