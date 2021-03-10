Rusya, yasadışı içerikleri kaldırmayan Twitter’ı yavaşlattı

Rusya’nın medya denetim kurumu Roskomnadzor, ülkede yasadışı olan birtakım içeriklerin kaldırılması taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Twitter’ı yavaşlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Roskomnadzor yetkilileri, yasadışı içerik kaldırma taleplerini Twitter’ın sistematik bir biçimde göz ardı etmesi üstüne, Rusya vatandaşlarını korumak adına sosyal medya ağının bugünden başlayarak yavaşlatılacağını belirttiler.

Roskomnadzor’un açıklamasında, kaldırılması talep edilen içeriklerin intihar çağrıları, çocuk pornosu ve narkotik kullanımına dair paylaşımlar olduğu kaydedildi.

Rus yetkililer, birçok defa talep edilmesine karşın Twitter’ın söz konusu içerikleri 2017’den beri kaldırmadığını belirtti.

Roskomnadzor’un açıklamasında, Rusya yasalarını göz ardı etmeyi sürdürmesi halinde Twitter’ın ülkede bloke edilebileceği uyarısı da yapıldı.