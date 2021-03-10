Rusya'da Kremlin'inki dahil hükümet sitelerine bir süre erişilemedi

Kremlin'in resmi sitesi de dahil Rus hükümetinin bazı sitelerine bir süre erişim sağlanamadığı tespit edildi. Kesintinin nedeninin ekipman arızası olduğu açıklandı.

Rusya'da bazı internet kullanıcıları, bugün öğle saatlerinde bazı Rus hükümet sitelerine erişim sağlayamadı.

Rus devlet telekomünikasyon operatörü Rostelekom, kesintilerin ekipman arızası nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Rostelekom, "Ekipmanda bir arıza meydana geldi. Sorun ele alınıyor. Yakın zamanda sitelere erişim yeniden sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların bağlantı sorunu yaşadığı siteler arasında Kremlin, hükümet, Federasyon Konseyi, Devlet Duması, Ekonomi Bakanlığı gibi kurumların sitelerinin olduğu belirtildi.

Yaşanan erişim sorunu, birkaç gün önce New York Times gazetesinde yer alan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2020 yılı sonuna doğru ABD'li hükümet kuruluşlarını hedef alan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırılara yanıt vermek için Rusya'ya karşı 'gizli' saldırılar planladığının öne sürüldüğü haberi akıllara getirdi.