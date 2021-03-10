Kremlin: Sosyal medya şirketleri Rusya yasalarına uymalı

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'da hükümetin internet kaynaklarını bloke etme amacı taşımadığını ancak Roskomnadzor'un Twitter'ı yavaşlatma kararının haklı olduğunu belirtti.

Peskov, "Rusya vatandaşları dünyanın tüm kaynaklarına erişim imkanına sahip olmalı. Bu ana amacımız. Hiçbir şeyi bloklama arzumuz yok ancak bu şirketleri yasalarımıza uymaya zorlamak için önlemler alınması, tamamen haklı bir durum" dedi.

Peskov, Roskomnadzor'un görevinin yabancı sitelerin hukuki zeminde hareket etmelerini ve Rusya topraklarında Rus kurumlarının belirlediği yasal gereklilikleri yerine getirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Roskomnadzor'un Telegram'ı bloke etme girişimlerinde olduğu gibi Twitter'la ilgili gelişmede başarısız olup olmayacağı soruları karşısında Peskov, "Roskomnadzor gerekli deneyimi elde etti ve muhtemelen bu deneyimi çalışmalarında değerlendiriyordur. Bu nedenle söz konusu şirketleri kurumlarımızın yasal gerekliliklerine uymaya zorlamak için etkili önlemler alınması gerekiyor" yanıtını verdi.

Roskomnadzor, ülkede yasadışı olan birtakım içeriklerin kaldırılması taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Twitter’ı yavaşlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Roskomnadzor yetkilileri, yasadışı içerik kaldırma taleplerini Twitter’ın sistematik bir biçimde göz ardı etmesi üstüne, Rusya vatandaşlarını korumak adına sosyal medya ağının bugünden başlayarak yavaşlatılacağını belirtmişti.