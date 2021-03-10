Kremlin: Putin ile Erdoğan’ın buluşma yeri konusunda diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlanacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki buluşma yeri konusunda Moskova ve Ankara arasında diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlanacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki buluşma yeri konusunda Moskova ve Ankara arasında diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlanacağını söyledi.

Bu yakınlarda Erdoğan'ın Rusya ziyareti ya da Putin'in Türkiye ziyareti mümkün olup olmadığı sorusu karşısında Kremlin Sözcüsü, “Bu henüz belli değil” yanıtını verdi. Peskov, liderlerin buluşması konusunda ‘diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlanacağını’ vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine video konferansla katıldığı sırada yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşına mümkün olan en kısa zamanda yüz yüze görüşme temennisi dile getirmişti Putin ise buna karşılık olarak, “Uzun zamandır görüşmedik, en kısa zamanda görüşme dileklerimle” yanıtını vermişti.