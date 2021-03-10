Rusya’da ‘blogculara reklam veren yabancı şirketlerden vergi alınsın’ teklifi

Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı, yabancı şirketlerin, Rus blogcuların YouTube gibi platformlardan elde ettiği gelirden vergi ödemesini teklif etti.

Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı’nın sunduğu bilgi teknoloji endüstrisinin kalkınma planında, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ve diğer yabancı şirketlerin Rus blogcuların bu platformlardan elde ettiği gelirden vergi ödenmesi öngörülüyor.

Bakanlık, bu uygulamanın bütçe gelirlerinde artışa yol açacağını ifade etti.

Federal yasa tasarısının haziran-temmuz aylarında hazır olması beklenirken yasanın Maliye Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Federal Vergi Servisi tarafından uygulanacağı belirtildi.

BloggerBase araştırma şirketinin verdiği bilgiye göre, Rus blogcular 2020 yılında yaklaşık 18 milyar ruble (1 milyar 840 milyon TL) kazandı.