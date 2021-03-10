Rosatom: Pandemi, Akkuyu NGS'nin inşaat programını etkilemedi

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Kovid-19 salgınının Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaat çalışmalarının sürelerini etkilemediğini ifade etti.

Lihaçev, "Akkuyu NGS’nin inşaat sürelerinde pandemi nedeniyle herhangi bir gecikme olmadığını, bu yıl için planlanan üretim programımızın çerçevesinde ilerlemeye devam ettiğimizi, geçen yılki üretim programımızı da yerine getirdiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

‘Dördüncü ünite için inşaat lisansını yaz sonuna kadar almayı umuyoruz’

Rosatom'un Akkuyu NGS’nin dördüncü ünitesi için inşaat lisansını bu yazının sonuna kadar almayı umduğuna dikkat çeken Lihaçev, şöyle konuştu:

“Yaz sonuna kadar Türk düzenleyicinin lisans vererek dördüncü ünite ile ilgili işlere başlamamıza, ilk betonu dökmemize müsaade vermesini umuyoruz.”

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin inşasının başlaması nedeniyle bugün temel atma töreni düzenlendi.