Rusya'dan Twitter'a yasaklı içerik uyarısı: Tam engelleme uygulayabiliriz

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter'a yasaklı içeriği kaldırma taleplerini göz ardı etmesi durumunda Rusya'daki operasyonuna tam engelleme uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Roskomnadzor'dan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Twitter yönetimi, alınan ilk yavaşlatma kararının ardından hala kurumla iletişime geçmedi.

Roskomnadzor'un Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla bugünden itibaren yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiğini belirten kurum yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mektupta ayrıca, sosyal medya ağının yasaklı içeriklerin kaldırılmasına yönelik yasal talepleri görmezden gelmeye devam etmesi halinde, bu yasaklı içerik kaldırılıncaya kadar servise erişimin tamamen kısıtlanabileceğine dair bilgiye de yer verildi."

Twitter'i tamamen engelleme gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını, ancak bunun mümkün olduğunu vurgulayan yetkili, "Sosyal medya ağının yönetimi mektuba yanıt vermedi, Roskomnadzor ile iletişime geçmedi" ifadelerini kullandı.

Yetkili, ayrıca kısıtlayıcı önlemleri uygulama süresinin, Twitter yönetiminin Roskomnadzor'un taleplerini yerine getirme hızına bağlı olacağını sözlerine ekledi.

Daha önce Roskomnadzor'un açıklamasında, kaldırılması talep edilen içeriklerin intihar çağrıları, çocuk pornosu ve narkotik kullanımına dair paylaşımlar olduğu kaydedilmişti.