Sputnik V aşısının ikinci partisi Meksika’da

RDIF’in açıklamasına göre, Meksika’ya şubat sonunda gönderilen 200 bin dozluk ilk partiden sonra, 200 bin dozluk ikinci bir parti daha ulaştı.

The second batch of Sputnik V arrives in Mexico. pic.twitter.com/Pa03DLf7vX — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 10, 2021

Meksika Sağlık Bakanı Marcelo Ebrard Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Planlandığı gibi bugün 200 bin dozluk Sputnik V aşısı teslim alındı. Bunlar, uygulanmış olan aşının ikinci bileşeni” ifadelerini kullandı.

Llegaron las 200 mil dosis de Sputnik comprometidas para hoy. Es la segunda dosis para las ya aplicadas. Nuestra gratitud a la Federación Rusa y al Presidente Vladimir Putin por su apoyo!! pic.twitter.com/ff5JEhixht — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 10, 2021

Sputnik V aşısı ülkede 60 yaş üstü kişilere uygulanıyor.

Aşının ilk partisi şubat sonunda gönderilmişti.

Sputnik V yüzde 90’ın üzerinde etkinlik göstermesiyle dünyanın en etkili ve güvenli aşılarından biri olma özelliği taşıyor. Bu aşıyı diğerlerinden ayıran yanı ise koronavirüsün dış kabuğuna genetik materyal aktarımı için iki enjeksiyonda insan adenovirüsü temelli iki farklı bileşen kullanılması. Aşı bu özelliğiyle, iki enjeksiyonda aynı bileşenin kullanıldığı aşılara kıyasla daha uzun süreli ve daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşmasını sağlıyor.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nden uzmanların iki enjeksiyon işlemi için farklı adenovirüs vektörü kullanması sayesinde ilk aşılama sonrasında oluşan ilk vektöre karşı bağışıklık geliştirilmesi engelleniyor, böylelikle de ikinci enjeksiyonun etkisi artırılıyor.