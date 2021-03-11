Duma Başkanı: Türkiye ile ticarette yerel para birimlerinin kullanımını artırıyoruz

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın dolara olan bağımlılığını sürekli olarak azalttığını, Türkiye ve Çin’le ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını sistematik bir şekilde artırdıklarını kaydetti.

Volodin, “Rusya dolara bağımlılığını sürekli olarak azaltıyor. Sözgelimi Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde ulusal para birimleri ile yapılan işlemlerin oranı yüzde 74’e kadar çıktı. Çin ve Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticareti sistematik biçimde artırıyoruz” dedi.

Rusya’nın şubat sonunda Ulusal Varlık Fonu’nun döviz yapısını değiştirdiğini hatırlatan Volodin, fonda şu anda Japon yeni ve Çin yuanı paylarının sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olduğunu ifade etti.

Volodin’e göre, ABD doları ve euro’nun payı yüzde 45’ten yüzde 35’e düşürüldü.

Sterlin’in payı ise yüzde 10’da kaldı.