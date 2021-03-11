Roskomnadzor: Twitter’la diyaloğa hazırız, ancak yanıt alamıyoruz

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, yasaklı içeriklerin kaldırılması sorunuyla ilgili Twitter’la diyaloğa hazır olduklarını, ancak şirketten henüz bir yanıt almadıklarını ifade etti.

Roskomnadzor'un Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği haberinin ardından, Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Rus basınının aktardığına göre Subbotin, “Temas kurmaya hazırız. Twitter’ın tüm temas kurulacak kişilerini biliyoruz, kendileri de bizi tanıyor. Fakat ne yazık ki doğrudan temas kurmaya ve tehlikeli içeriklerin yayılması konusunda şikayetler olduğunu açıklamaya yönelik gerçekleştirdiğimiz birçok girişim yanıtsız kaldı” ifadelerini kullandı.

Roskomnadzor'dan dün Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.

Kurum yetkilisi, ayrıca şunları söylemişti: “Mektupta ayrıca, sosyal medya ağının yasaklı içeriklerin kaldırılmasına yönelik yasal talepleri görmezden gelmeye devam etmesi halinde, bu yasaklı içerik kaldırılıncaya kadar servise erişimin tamamen kısıtlanabileceğine dair bilgiye de yer verildi.”

Twitter'i tamamen engelleme gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını, ancak bunun mümkün olduğunu vurgulayan yetkili, "Sosyal medya ağının yönetimi mektuba yanıt vermedi, Roskomnadzor ile iletişime geçmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan The Wall Street Journal’ın haberine göre, bir Twitter yetkilisi de yavaşlatmadan haberdar olduklarını belirtmiş, durumu internette özgür tartışma özgürlüğünün kısıtlanması olarak nitelendirmişti.

Ancak Roskomnadzor’dan bu tür kısıtlama iddialarını ‘absürt’ olduğu açıklaması gelmişti.

Roskomnadzor daha önce, kaldırılması talep edilen içeriklerin intihar çağrıları, çocuk pornosu ve uyuşturucu kullanımına dair paylaşımlar olduğunu bildirmişti.