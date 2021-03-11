Roskomnadzor: Twitter’la diyaloğa hazırız, ancak yanıt alamıyoruz

Roskomnadzor'un Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği haberinin ardından, Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, diyaloğa hazır olduklarını söyledi.
Ne olmuştu?
Roskomnadzor'dan dün Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.
Twitter'i tamamen engelleme gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını, ancak bunun mümkün olduğunu vurgulayan yetkili, "Sosyal medya ağının yönetimi mektuba yanıt vermedi, Roskomnadzor ile iletişime geçmedi" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan The Wall Street Journal’ın haberine göre, bir Twitter yetkilisi de yavaşlatmadan haberdar olduklarını belirtmiş, durumu internette özgür tartışma özgürlüğünün kısıtlanması olarak nitelendirmişti.
Ancak Roskomnadzor’dan bu tür kısıtlama iddialarını ‘absürt’ olduğu açıklaması gelmişti.
Roskomnadzor daha önce, kaldırılması talep edilen içeriklerin intihar çağrıları, çocuk pornosu ve uyuşturucu kullanımına dair paylaşımlar olduğunu bildirmişti.
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