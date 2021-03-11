Rosatom: Akkuyu NGS inşaatında çalışanların aşılama sürecini başlatmak için hazırlık yapıyoruz

RİA Novosti'ye demeç veren Lihaçev, "Akkuyu NGS sahasındaki çalışanların aşılanması konusu üzerinde şu anda çalışma yapılıyor. Bu aşamada aşıların alınmasına ve inşaat sahasına ulaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor, aşıların saklanması için soğutucular satın alınıyor" dedi.

Lihaçev, Rosatom'un sert karantina kısıtlamalarının uygulandığı dönemde pandeminin inşaat sürecine etkisini ve projedeki çalışanlar arasında görülen vakaları en aza indirgemeyi başardığını kaydetti.

Rus yetkili, "2020 yılında projede elde ettiğimiz başarılardan biri, sert karantina kısıtlamalarının uygulandığı dönemde işleri pandeminin inşaat sürecine etkisini ve projedeki çalışanlar arasında görülen vakaları en aza indirgeyecek şekilde organize etmemiz oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden itibaren proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş.'de 24 saat çalışan koronavirüsle mücadele operasyon merkezi kurulduğunu anlatan Lihaçev, merkezdeki görevlilerin sahadaki durumu düzenli olarak izlediğini ve tüm başvurulara hızlı şekilde yanıt verdiğini söyledi.

Lihaçev, koronavirüsle mücadele operasyon merkezinin epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurarak bireylerin sağlığının korunması, güvenliğin ve işlerin kesintiye uğramadan devamının sağlanması amacıyla zamanında kararlar aldığını, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ve yüklenici firmaların çalışanlarının onları uygulayıp uygulamadıklarını kontrol ettiğini ekledi.

Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma töreni, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans katılımıyla gerçekleştirilmişti.