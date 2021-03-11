Putin: İlk sırada Rusya vatandaşlarının aşılanması geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada aşı pazarları için mücadele yaşandığını belirterek, “Ama bizim için ilk sırada Rusların aşılanması olmalı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yatırımlarla ilgili toplantıda, dünya aşı pazarının 100 milyar dolar olduğunu kaydederek, “Rakiplerimizin nasıl davrandığını görüyoruz. Onlar küçük partilerle pazara giriyor, bu aşılarını satıyor, üstelik indirim yapıyorlar, geriye kalanının da sadece bu üreticiden alınacağı şartını koyuyorlar. Pazarlar için mücadele var. Bu ortada” ifadesini kullandı.

“Biz de kendi üreticimizi desteklemek istiyoruz” diyen Putin, “Ama yine de ilk sırada Rusya vatandaşlarının aşılanması olmalı” diye ekledi.