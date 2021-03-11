Dağıstan'da saldırı planlayan bir terörist etkisiz hale getirildi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK)’ın açıklamasına göre, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan bir terörist etkisiz hale getirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), Mahaçkale’de planlanan bir terör saldırısını önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, bulunduğu adreste yakalanan terörist teslim olmayı reddetmesi ve ateş açmasının ardından etkisiz hale getirildi. Olay mahalinde silahlar, canlı bomba yeleği ve bir takım mühimmatlar ele geçirildi.

Operasyonda siviller veya güvenlik güçleri arasından kimse zarar görmedi.

Öte yandan istihbarat güçlerinin saldırı planladığı bilgisini almasının ardından, Mahaçkale’de bugün 2010'lu yılların başından beri ilk kez terörle mücadele operasyon nizamı uygulanmış oldu. Söz konusu operasyon bu çerçevede gerçekleştirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov dün, 2020 yılında Rusya’da 71 terör hücresinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.