Rusya: ABD'ye dondurucu soğuklarda yaptığımız yardım talebi reddedildi

Rusya’nın Houston Başkonsolosu Aleksandr Zaharov, ABD’nin dondurucu soğukların yaşandığı eyaletlerine yardım etmeye hazır olduklarını ancak yardımın reddedildiğini belirtti. Rus diplomatın aktardığına göre ABD'li yöneticiler 'Rusya’nın düşük sıcaklıklara adapte edilmiş altyapı oluşturma deneyimlerinden faydalanabileceklerini' söyledi.

Aleksandr Zaharov, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “İnsani açıdan, ABD'de yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle en çok zarar gören Teksas, Oklahoma ve Louisiana eyaletlerinin yönetimlerinden, yardım için yabancı ülkelere başvuru yapmayı planlayıp planlamadıklarını sorduk. Bu yönde resmi bir başvurunun olması durumunda, Rusya'nın bunu hızlı bir şekilde incelemeye hazır olduğunu kaydettik” diye konuştu.

Rus diplomat, Amerikalıların, 'ek kaynaklara ihtiyaç duymadıkları, ama Rusya’nın düşük sıcaklıklara adapte edilmiş altyapı oluşturma deneyimiyle ilgilendikleri' yanıtını verdiğini söyledi.

Şubat ayında ABD’nin güney eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli soğuk ve kar fırtınası en az 58 can alırken en çok etkilenen eyaletlerin başında Teksas geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden Texas’a gıda, su, jeneratör ve yorgan dahil ilk yardım malzemeleri göndermiş, birkaç eyalette olağanüstü hal ilan etmişti.